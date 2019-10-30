وفاة الأمريكي جون ويذرسبون "ملك العروض الكوميدية المسرحية"

توفي، الأربعاء، الممثل الكوميدي الأمريكي وبطل مسلسل Friday، جون ويذرسبون، في ولاية كاليفورنيا عن 77 عاماً قضى جُلّها على المسارح وأمام الكاميرات يرسم الضحكة على وجوه الملايين من جمهوره ومحبيه.

وجاء في البيان الذي أصدرته عائلته تأكيدا على الوفاة: ”ببالغ الحزن نؤكد أن جون وذرسبون الزوج والأب الرائع، أحد أشهر العاملين في المجال المسرحي توفي اليوم في منزله بشيرمان أوكس“، وتابع البيان: ”اعتاد جون القول: أنا لست بأحدٍ مهم، إلا أنه كان كذلك لنا جميعاً“.

وضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة جون، وانهالت تعازي المحبين ممن أسِفوا لخسارتهم ممثلا كوميديا، اعتُبر لوقت طويل "ملك العروض الكوميدية المسرحية".





Advertisements

كما أطلق رواد تويتر هاشتاق #RIPPops استرجعوا من خلاله صورا له ومقاطع فيديو من أعماله وإنتاجه الفني الكوميدي الغزير.

ولد جون عام 1942 في ولاية ميشيغن الأمريكية ليكون فردا من 11 أخا وأختا، عمل معظمهم في قطاع الإنتاج الفني، أما جون فقد بدأ حياته كعارض ”موديل“ وتطور شيئا فشيئا مستخدما حسه الفكاهي وقدرته على إضحاك الناس ليصل إلى خشبة المسرح ويقدم العروض الكوميدية.





كان أول ظهور تلفزيوني له عام 1970 في مسلسل ”Barnaby Jones“، وبعد 7 أعوام بات ممثلا رئيسيا في مسلسل ”The Richard Pryor Show“ الكوميدي؛ إذ نال من بعده شهرة واسعة وشارك بعشرات المسرحيات والمسلسلات والعروض، كما ظهر في مسلسل ”Waynehead“ الكرتوني من إنتاج ورنر بروذرز.

كان آخر ظهور تلفزيوني له عام 2017 في مسلسل White Famouse كسائق سيارة ليموزين، كما ودّع الشاشة الكبيرة بعد أدائه دور جو في فيلم Reality Queen عام 2019.

