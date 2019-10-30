بالصور- يسرا تستقل أول سيارة كهربائية

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Oct 30, 2019
قامت النجمة المصرية يسرا بتجربة أول سيارة كهربائية التي دشنتها وزارة الإنتاج الحربي في احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية، بين وزارة الانتاج الحربي وشركة فوتون الصينية، وشركة imut المصرية، وذلك مساء أمس الثلاثاء.
وقالت يسرا في تصريح لـ “مصراوي” ان السيارة جيدة وعملية جدًا، وستكون مفيدة للمصريين. وأضافت أن السيارة الجديدة في حجم سيارة “smart”، وتمتاز بالشحن الكهربائي وتسير بسرعة 140 كيلومتراً، وهناك تخطيط لسيارة بسرعة 400 كيلو، وإجمالا السيارة جيدة جدا.
وأكدت يسرا أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية، وهناك تجارب ناجحة في أوروبا، خاصة أنها صديقة للبيئة.
من جهة أخرى، تصور يسرا مشاهدها في فيلم “صاحب المقام”، الذي يشارك في بطولته الى جانبها كل من آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، نسرين أمين وغيرهم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
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