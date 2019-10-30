مريم أوزرلي من دبي.. تسريحة جديدة وقُبلة وضعتها بموقف محرج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجد الفنانة التركية مريم أوزرلي حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، ونشرت الفنانة التركية مجموعة من الصور تجمعها بالستايلست التونسية إيمان خميسي، وعلقت عليها: "أنتِ ليس فقط شريكة عمل.. أنتِ صديقة عظيمة".

وظهرت أوزرلي بلوك جديد؛ إذ قصت شعرها مُعتمدة تسريحة "الكاريه" مٌرتديةً فستانًا أسود يصل طوله إلى ما فوق الركبة بقليل، وحقيبة سوداء من فالنتيو، وانتعلت صندلًا ذا كعب عال.

وفي إحدى صورها مع خميسي، ظهرت أوزرلي بوضعية مُثيرة للجدل؛ إذ بدت أنها وخميسي على وشك تبادل قبلة جريئة؛ ما عرّض أوزرلي لحملة من الهجوم والسخرية إلى جانب الستايلست التونسية.

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وتفاعل الجمهور مع الصور، ففي الوقت الذي ركّز البعض على إطلالة أوزرلي وتسريحة شعرها الجديدة وفيما إذا ناسبتها أم لا، هاجمها آخرون بسبب صورتها التي وصفوها بالجريئة بالرغم من أنها كانت مجرد قبلة على الهواء.

ويرى الجمهور أن أوزرلي الغائبة عن الدراما والأعمال التلفزيونية أصبحت تحاول إثارة الجدل حولها في الفترة الأخيرة باستمرار بسبب إطلالاتها أو تصرفاتها، فيما تساءل البعض عن سر غياب نجمة مسلسل "حريم السلطان" عن التلفزيون والأعمال الفنية مؤخرًا، خاصة أنها حققت جماهيرية واسعة جدًا في تركيا والوطن العربي بشخصية السلطانة هويام.