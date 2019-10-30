أول ظهور لابنة منى زكي وأحمد حلمي.. هل فكّ والداها الحظر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت لي لي ابنة الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته منى زكي للمرة الأولى أمام الجمهور، وذلك على الرغم من حرصهما الشديد على عدم إظهار أبنائهما في الإعلام.

وتحدثت "لي لي" في لقاء تلفزيوني عن الموهبة الفنية التي تتمتع بها، مشيرة إلى أنها تعشق الرسم وورثته عن والدها الذي ساعدها كثيرًا في تطوير موهبتها.

وقالت: "حصلت على دروس في الرسم وكنت أرسم في وقت الفراغ؛ لأن والديّ كانا يهتمان بأن أحافظ على دراستي".

وأضافت: "والدي طلب مني بيع اللوحات التي أرسمها، في البداية كنت أرفض ذلك تمامًا، إلا أنني بعد ذلك اقتنعت وأصبحت عندما يطلب أحد مني شراء لوحة أقوم ببيعها له".

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وأوضحت: "بداية مشروعي كان عندما تركتْ صديقتي حقيبةً عندي، فطلبتُ منها أن أرسم عليها، ثم بعد ذلك حوّلت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحتي على إنستغرام، ويعتمد المشروع على الرسم على قطع الملابس والأحذية والحقائب".

يذكر أن لي لي هي الابنة الكبرى لحلمي ومنى زكي، عمرها 16 عامًا، ولديها شقيقان أصغر منها، هما "سليم" و"يونس".