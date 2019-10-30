إلى محبي الرعب.. هذا ما ينتظركم في موسم الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل الإقبال الكثيف على فعاليات "موسم الرياض" 2019 مع ازدياد التشويق في فعالياته التي يتم الإعلان عنها.

فالفعاليات تتضمن أنشطةً وألعابًا مرعبة لمُحبي وعشاق الإثارة والمغامرة، فيما تتوزع تلك الفعاليات على عدد من المواقع في العاصمة السعودية.

أمّا أبرز الفعاليات المرتقبة فهي كالآتي:

كرنفال الرعب

ويتضمن 7 ألعاب مرعبة في ونتر وندر لاند، من 20 أكتوبر - 15 يناير.

السيرك المرعب

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يمثل هذا السيرك الذي يتم عرضه في ونتر وندر لاند، القصة الأسطورية لأرض المقابر التي دُفن فيها قتلى ميكافيلي، من 4 - 17 ديسمبر ويتم العرض لمرتين يوميًّا.

مهرجان الرعب

و يشمل ألعابًا مرعبة ومتاهات مخيفة، وبيتًا للرعب وورشَ عمل لتعليم عمل مكياج الرعب، من 24 - 31 أكتوبر في واجهة الرياض.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن عن افتتاح مهرجان الرّعب للمرّة الأولى، ضمن فعاليات موسم الرّياض، ونشر فيديو للمهرجان "the horror festival" وعلّق قائلًا: "لن تجد مكانًا لتختبئ فيه.. تماسك جيدًا لخوض تجربة فريدة تفيض رعبًا، لخوض التجربة تسري القشعريرة في عروقك".

ويعد "موسم الرياض" أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وِجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يُقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا بدأت في الـ 11 من أكتوبر الذي استقطب أكثر من مليوني زائر في أيامه الأولى، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

كما تتنوع فعاليات الموسم بين العروض المسرحية، والحماسية، والحياة البرية، والمطاعم، والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة إلى عروض السيارات، والمزادات، والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث، والفن.