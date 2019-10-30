هنادي الكندري: ربّي خلقني حلوة.. ليش مقهورين إذا صرت أحلى زيادة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة الكويتية هنادي الكندري رسالة إلى عدد من متابعيها الذين وجّهوا لها ردود فعل وتعليقات سلبية بشأن ملامح وجهها قبل أيام قليلة نتيجة عمليات التجميل.

وقالت الكندري: "هذا الفيديو أهداه حق الحسابات اللي منزلة عني الإشاعة اللي منتشرة.. أنا ما فيني إلا العافية.. وجهي ما هو مزرق ولا متفوخ ولا مسوية عملية.. انا كل اللي سويته طقيت ابرة خفيفة هنيه علشان أشد حاجبي.. لا أكثر ولا أقل".

وأضافت الفنانة الكويتية: "ما فيني إلا العافية.. يعني أنا ربي خلقني حلوة شفيكم.. إذا اهتميت زيادة وإذا صرت أحلى زيادة.. إيش حاركم؟".

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وظهرت الفنانة في مقطع مصور آخر وهي تقوم بشدّ حاجبيها، داخل أحد مراكز التجميل، وتشرح لجمهورها خطوات شدّ الحاجبين، فتفاوتت تعليقات الجمهور عليها، مؤكدين أن النجمات يتسابقن على عمليات الشد والتجميل والبوتوكس أكثر من تنافسهنّ على التمثيل والفن.

في المقابل؛ قال متابعون بأن هنادي الكندري أرادت الخروج من الأزمتين اللتين تعرضت لهما مؤخرًا، حتى تُبيّن لمتابعيها بأن حياتها طبيعية، لتنفي أيضًا ما تردد من البعض عن تعرضها لإصابات بسبب حادث سير، وكان ظاهرًا تكسُّرُ زجاج مركبتها.

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت ضجة أيضًا، بعدما كشفت عن تعرض ابنها للاعتداء أمام بوابة مدرسته، حيث قام أحد زملائه بطعنه؛ ما دفعها لرفع دعوى قضائية لمعاقبة الطفل، ووقتها هاجمت نظام التعليم الحكومي الذي لا يكفل حماية الطفل خارج حدود مدرسته.