توبا بويوكستين تختار شكلا "مرعبا" للاحتفال بالهالوين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت النجمة التركية توبا بويوكستين، الظهور بشخصية "الجوكر" الشهيرة للاحتفال بالهالوين، حيث بدا شكلها الجميل مرعباً فيما بدت إحدى عيناها وقد أصابها العمى.

لم يمر هذا المشهد عند مستخدمي مواقع التواصل مرور الكرام، فقد تداولوا على نحو واسع صور توبا بإطلالتها المخيفة، بينما امتدح بعضهم حبها للمرح والفكاهة.

أثناء ذلك، سرب البعض لقطات من تصوير مسلسل "النهضة العثمانية" الذي تعود به النجمة التركية لعالم الدراما بعد غياب دام نحو عامين منذ نهاية عرض مسلسلها "جسور وجميلة"، وهو من إنتاج شبكة Netflix، واستوحيت أحداثه من التاريخ العثماني، حيث تجسد شخصية "مارا خاتون".

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وتظهر توبا في الصور المسربة خلال كواليس التصوير الذي بدأ مؤخراً، وهي تضع اللمسات الأخيرة للمكياج وتبدو بأزياء تاريخية عثمانية وشعر طويل منسدل.

يشار إلى أنّه تم اختيار توبا مؤخراً ‏كعضو ضمن لجنة تحكيم جوائز "بنك دينيز" في دورته الرابعة في مسابقة أول سيناريو، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد تقييم اللجنة للسيناريوهات المعروضة في الأول من نوفمبر 2019.