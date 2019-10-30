شكرا لقرائتكم المغني كانييه ويست: يأتي يوم أصبح فيه رئيسا لأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مغني الراب كانييه ويست إنه سيتولى في يوم من الأيام رئاسة البيت الأبيض، وذلك خلال مقابلة تطرقت إلى عدة مواضيع حساسة منها دعمه للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب.

وقبل ساعات من إصدار المغني ألبوم غوسبل (أناشيد دينية)، أخبر الفنان البالغ من العمر 42 عاماً مقدم البرامج زاين لوي خلال مقابلة على قناة "بيتس 1" الرقمية التابعة ل"آبل ميوزيك" بأن دعمه للرئيس الأميركي الحالي كان وسيلة لاستفزاز الديمقراطيين، حسب تعبيره.

وأضاف: "سيأتي يوم أصبح فيه رئيساً للولايات المتحدة، وسأتذكر.. أي مؤسس لم يكن لديه القدرة على فهم ما نفعله ثقافياً". ولم يكن ويست واضحاً من يقصد بكلامه.

في سياق آخر، وعد ويست الذي انتقل إلى تأدية الأغاني الدينية المسيحية أخيراً بطرحه ألبومه العاشر بعنوان "جيسس إز بورن" في عيد الميلاد.