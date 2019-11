سيلينا غوميز تسيطر على الرسومات الموسيقية فى إنجلترا

يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز استطاعت أن تضع بصمة من ذهب فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث جاءت أغنيتها " Lose You To Love Me " فى المرتبة الأولى على الرسم البيانى الرسمى لهذا الأسبوع. من جهة أخرى تصدرت أغنية سيلينا غوميز الجديدة الثانية Look At Her Now قائمة أفضل 20 أغنية على " Spotify "، وذلك حسب موقع "أوفيشال شارتس". وكان تعليق الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم أن جوميز قررت تثر إعجاب العالم، وأن تعود بقوة من جديد للساحة الغنائية.

