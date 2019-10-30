سيلينا غوميز تسيطر على الرسومات الموسيقية فى إنجلترا

القاهرة - لايف ستايل يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز استطاعت أن تضع بصمة من ذهب فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث جاءت أغنيتها " Lose You To Love Me " فى المرتبة الأولى على الرسم البيانى الرسمى لهذا الأسبوع. من جهة أخرى تصدرت أغنية سيلينا غوميز الجديدة الثانية Look At Her Now قائمة أفضل 20 أغنية على " Spotify "، وذلك حسب موقع "أوفيشال شارتس". وكان تعليق الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم أن جوميز قررت تثر إعجاب العالم، وأن تعود بقوة من جديد للساحة الغنائية. قد يهمك أيضاً :

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