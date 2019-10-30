125 مليون مشاهدة لفيديوهات سيلينا جوميز الجديدة

القاهرة - لايف ستايل طرحت المطربة الأمريكية سيلينا جوميز أغنيتين مصورتين خلال الأسبوع الحالي، في مفاجأة أعدتها لجمهورها. الأغنية الأولى كانت "Lose You To Love Me" التي بلغ عدد مشاهداتها عبر Youtube حوالي 78 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم الثلاثاء الماضي. بعدها عادت سيلينا جوميز وطرحت يوم الخميس أغنية " Look At Her Now"، التي أصبحت قريبة من الوصول إلى 47 مليون مشاهدة خلال الساعات القادمة، لتحقق سيلينا جوميز 125 مليون خلال الأسبوع الأول للأغنيتين اللتان ربطهما معجبيها بانفصالها عن جاستن بيبر. أما سيلينا جوميز فقد تحدثت عن سبب طرحها للأغنية الثانية قائلة: "كنت متحمسة للغاية لكي أطرح أغنيتين بشكل متزامن لكي أفاجيء جمهوري. وهي طريقة للتذكير بأنك يمكنك النهوض مهما كانت التحديات التي تواجهها في حياتك". قد يهمك أيضاً :

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