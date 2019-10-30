جينيفر أنستون تُقرّ بعملٍ جديد يجمع أبطال مسلسل "Friends"

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت النجمة جينيفر أنستون عن عمل جديد سيجمعها بنجوم المسلسل الأميركي Friends. وذلك في مقابلة لها مع مُقدّمة البرامج الفُكاهية إلين دي جينيريس، وبعدما نشرت الصورة القديمة في 15 أكتوبر عبر حسابها الرّسمي على "إنستغرام"، والتي تجمعها بنجوم المسلسل وحصدت قرابة 15 مليون إشارة إعجاب حتّى الآن. خاصةً أن أبطال المسلسل الشهير قد احتفلوا مع محبيه حول العالم، بالذكرى 25 لانطلاقه في العام 1994.
وبعدما تلاعبت في الإجابة وحاولت التهرّب، أقرّت_ بعد إصرار "دي جينيرس" على كشف سبب اللقاء الجديد بين نجوم العمل والتقاط هذه الصورة_ أنّ الأصدقاء الستة يُحضّرون لعملٍ جديد دون أن تكشف عن هويته، مؤكدة على أنه ليس جزءاً جديداً من المُسلسل، مع تلميحها بأنه قد يكون فيلماً.
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