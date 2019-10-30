دانييلا رحمة تتحدث لـCNN عن احتجاجات لبنان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع الإعلامية بيكي أندرسون وقناة CNN العالمية لمناقشة أسباب تأييدها للانتفاضة الشعبية في لبنان بعيد إعلان رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، استقالته بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية مؤكداً أنه استقال احتراماً لإرادة الناس. ونشرت "رحمة" المقابلة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام،" شارحة بتعليقها القصير مضمون اللقاء

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