شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد ندوة للمخرج مروان حامد حول فن رواية القصص الإبداعية بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي المخرج المصري مروان حامد في ندوة يوم الأحد المقبل، حيث يتحدث عن فن رواية القصص الإبداعية، آليات التمويل، وعن إخراج أفلام عربية ناجحة تجارياً وعلى مستوى فني، وذلك في الثامنة مساء بمقر المجلس الفني السعودي بجدة.

تأتي تلك الندوات كنوع من التمهيد لفعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى، حيث ينطلق في مارس المقبل في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك بقيادة محمود صباغ مدير المهرجان والرئيس التنفيذي.

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مروان حامد مخرج ومنتج سينمائي مصري، يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً عمل خلالها على إنتاج وإخراج عديد من الأفلام السينمائية، بدأ مسيرته بالفيلم القصير "ليلي" (2001) عن رواية الأديب يوسف إدريس، وقد حاز الفيلم على اشادة نقدية واسعة ثم أتبعه بفيلمه الروائي الطويل "عمارة يعقوبيان" (2006)، الذي استمر فيه على حصوله على إشادات نقدية واسعة، اضافة الى عدة جوائز، في عام 2014، أخرج مروان فيلم "الفيل الأزرق " ثم أتبعه بالجزء الثاني من الفيلم في عام 2019، ويعد الفيلم من الأعلى ايراداً في تاريخ السينما المصرية.