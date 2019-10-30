شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريلر جديد لـ فيلم الجريمة والكوميديا Knives Out قبل طرحه بـ شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Lionsgate المنتجة لفيلم Knives Out فيديو ترويجى جديد للعمل المقرر وصوله إلى دور العرض حول العالم في 27 نوفمبر المقبل، ويدور الفيلم فى إطار الجريمة والدراما والكوميديا.

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثور على روائى الجريمة المشهور هارلان ثرومبى ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

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فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".

وكان قد اعتذر الممثل الأمريكى كريس إيفانز عن دور البطولة فى الفيلم الجديد Infinite بسبب تداخل مواعيد التصوير الجديدة مع أفلامه الحالية التى يقوم بتصويرها، وتم اختيار الممثل مارك والبرج بدلا عنه.

وكان إيفانز قد وقع على عقد بطولة الفيلم الجديد لـ فوكوا، فى فبراير الماضى، إلا أن تداخل وتغير مواعيد التصوير الجديدة خلق أزمة فى مواعيد تصويره فسارع بالاعتذار.