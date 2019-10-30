شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. تامر عاشور يشعل حفلا غنائيا بموسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب تامر عاشور، مساء أمس الثلاثاء، حفل ليالي محروسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من الجاليات العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.



تامر عاشور

قدم عاشور مجموعة من أغانيه منها: "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و"قالولى نسيك" و"ذكريات كدابة"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام".





يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهى: "ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية".