"بوسة" جنيفر أنيستون للمذيعة المثلية إلين دى جينريس تثير الجدل حول هويتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضجة كبيرة اثارتها النجمة العالمية جنيفر أنيستون ذات الـ 50 عاما بتقبيلها صديقتها المذيعة المثلية إلين دى جينريس البالغة من العمر ( 61 عاما )، وذلك في برنامج " Ellen DeGeneres show" الذي يعرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعل إلين و أنيستون متصدرتين المواقع الفنية الشهيرة مثل " باري ماتش " و " ديلي ميل " .
وجاءت هذه الصورة ليتم تداولها بكثافة علي الـ social media ، واثير الجدل ما إذا كانت أنيستون تريد أن تفصح عن هويتها الجنسية الجديدة و هي " المثلية"، حيث تعرف المذيعة "إلين" التي قبلتها بالحلقة أنها تعتز بمثليتها وهي متزوجه من النجمة بورتيا دي روسي منذ عام 2008 .
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