شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أصالة بصحبة عائلتها خلال الإجازة الصيفية بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت المطربة أصالة، فترة تفرغها بعد طرح ألبومها الجديد وحفلات غنائية وسافرت إلى دبي، من أجل قضاء إجازة قصيرة هناك بصحبة عائلتها.

"أصالة" قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، ظهرت فيها تقضي الإجازة بصحبة أبنائها وعائلتها.

يذكر أن أصالة أحيت مؤخراً حفلا غنائياً على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.