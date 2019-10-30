- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أصالة بصحبة عائلتها خلال الإجازة الصيفية بدبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت المطربة أصالة، فترة تفرغها بعد طرح ألبومها الجديد وحفلات غنائية وسافرت إلى دبي، من أجل قضاء إجازة قصيرة هناك بصحبة عائلتها.
"أصالة" قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، ظهرت فيها تقضي الإجازة بصحبة أبنائها وعائلتها.
يذكر أن أصالة أحيت مؤخراً حفلا غنائياً على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.
أصالة
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أصالة بصحبة عائلتها خلال الإجازة الصيفية بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.