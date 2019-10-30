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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."لى لى أحمد حلمى" ترث جينات الفن والإبداع من والديها وتتألق فى الرسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت "لي لي" ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، في أول ظهور إعلامي لها بأحد البرامج الفضائية، عن موهبتها الفنية في الرسم، ومساندة والديها لها.
وقالت "لي لي"، إن والدها حلمي يرسم أيضا في المنزل، ويشجعها على الاستمرار في تنمية موهبتها. وأضافت: "حلمي" نصحها ببيع لوحاتها إلا أنها رفضت في البداية، لكنها اقتنعت في النهاية بوجهة نظر "حلمي".
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