بالفيديو.. عاصي الحلاني في الرياض: "ما أطيب بخوركم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للمشاركة في حفل غنائي، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نشر الفنان اللبناني مقطع فيديو له، داخل إحدى محال العاصمة السعودية الرياض، وقد ظهر فيها عدد من المواطنين السعوديين يلتقطون الصور مع "الحلاني".

وعلق: "ما أجمل أن تتجول في الرياض، بين الناس الطيبة والصادقة بالمحبة، ألف شكر على استقبالكم وملقاكم وحسن ضيافتكم، وما أحلى طيب بخوركم والعوايد العربية الجميلة، الله يحفظكم".

ويحيي "الحلاني" حفلا غنائيا، مساء غد الخميس الموافق 31 أكتوبر، على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض.