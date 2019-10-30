نجل طلعت زكريا يكشف لمصراوي وصية والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أكد الدكتور عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل، أن حياة والده كانت تتسم بالبساطة، مؤكدًا إنه لم يكن له أي طلبات سواء من أسرته أو من أي شخص داخل الوسط الفني وخارجه، فكان يتسم بعزة النفس.

وكشف "عمر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن آخر كلمات لوالده قبل إلتقاط أنفاسه الآخيرة هي: " خدوا بالكوا من بعض، ويقصد بها أنا ووالدتي وشقيقتي".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.