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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعائلتها، أثناء زيارتها الحالية لمدينة دبي الإماراتية.
وظهرت أصالة في الصورة بصحبة أبنائها خالد الذهبي، وعلي العريان، وآدم العريان، كما ظهر في الصورة شقيقها أنس نصري، وعلقت: "صباح الفل مع عيلتي، إجازة دبي".
شاركت أصالة في حفل غنائي بعنوان "ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد" ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الخميس الماضي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ومن السعودية الفنان محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة بصحبة عائلتها في مدينة دبي.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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