ناهد السباعي بإطلالة استوائية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير، ونشرت الصور اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وحازت صورها على إعجاب الجمهور، وظهرت "ناهد" في الصور بإطلالة أنيقة، وفستان مستوحى من الأجواء الاستوائية. يذكر أن ناهد السباعي، تستأنف خلال الأيام المقبلة، تصوير أحدث أفلامها "ماكو"، بأحد المناطق الساحلية، ويشاركها البطولة بسمة، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج هشام الرشيدي.

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