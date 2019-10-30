شريف منير ينشر صورة تجمعه بنجوم الفن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بعدد من نجوم الفن.
وظهر في الصورة شريف منير بصحبة الفنان الراحل علاء ولي الدين، ومنى زكي، محمد هنيدي، ياسمين عبدالعزيز، أشرف عبدالباقي، علاء مرسي، حنان شوقي.
وعلق: "أيام الفن والإبداع والسعادة"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي شريف منير.
يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة.
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