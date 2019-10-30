تراند اليوم : ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة في وضع جرئ على السرير مع صديقتها...



أثارت جنا دياب، ابنة الفنان والمطرب المصري الشعير عمرو دياب، حالة من الجدل والهجوم عليها بسبب جرأتها في الصور التي تنشرها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

"جنا" والتي تظهر في صور جريئة مع صديقاتها، نشرت صور مؤخرًا، تسببت في الهجوم على والدها، وكان من بين الصور، صورة لها مع صديقاتها وهم ممددون على السرير، ووضع بعضهم رأسهم على إحدى صديقاتهم التي توسطتهم بشكل مثير.

وقال متابعون في تعليقاتهم مستنكرين:"أبوكي بيشوف الصور دي"، وعلق آخر:" إمته عمرو دياب يلم عياله".

كما ظهرت جنا بإطلالة جريئة أخرى، حيث ارتدت، بلوزة بكتف ساقط، ذات اللون الأسود ووضعت مكياج أظهرها مختلفة.

واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

View this post on Instagram 🧞‍♂️ A post shared by JUJU (@janadiab_) on Oct 16, 2019 at 11:57am PDT Advertisements A post shared by JUJU (@janadiab_) on Oct 16, 2019 at 11:57am PDT