تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية تشعل ضجة واسعة برقصها في عيد ميلادها...



واجهت الممثلة المصرية، مريهان حسين، انتقادات عقب ظهورها في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال احتفال بعيد ميلادها.

وظهرت "مريهان"، بينما كانت تدخل من أحد الأبواب، وتقوم بالرقص مرتدية تنورة ضيقة وقصيرة، وهو الأمر الذي كان مثار انتقادات بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت "ميرهان" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو، أثناء احتفالها مع أسرتها عن طريق الغناء وإطفاء شمعة عيد ميلادها. وأرفقته بتعليق "حب حياتي".

وكانت "ميرهان" أثارت ضجة واسعة بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة مثيرة خلال عقد قران الفنان أحمد حاتم.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية هو مسلسل "حكايتي"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني.