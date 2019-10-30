بالفيديو :هنادي الكندري داخل عيادة التجميل لكي تعدل هذا الشيء في وجهها

نشرت النجمة الكويتية هنادي الكندري مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، حيث ظهرت من خلاله وهي داخل عيادة التجميل، إذ خضعت لجراحة سريعة بهدف تعديل شكل وجهها.

ويكشف مقطع الفيديو أن النجمة الكويتية قد قررت الخضوع لعملية رفع لوجهها بالكامل حتى يرتفع حاجبيها بعد أن لاحظت تغير شكلهما بعد خضوعها لرجيم مكثف أنقذ الكثير من وزنها وتسبب في انخفاض شكل الحاجبين.

الإجراء التجميلي كما أوضحته لها الطبيبة لم يكن جراحياً مؤلماً، وإنما تم ببعض حقن الفيلر البسيطة التي رفعت الوجه وأعادت شكل الحاجبين طبيعياً.

وكانت الفنانة الكويتية قد أشعلت حالة من الجدل مؤخراً، بعد أن كشفت من خلال مقطع فيديو عن تعرض ابنها للاعتداء أمام بوابة مدرسته، حيث قام أحد زملائه بإصابته في يده، مما دفعها لرفع دعوى قضائية لمعاقبة الطفل، ووقتها هاجمت نظام التعليم الحكومي الذي لا يكفل حماية الطفل خارج حدود مدرسته.