بالفيديو: داليا مبارك تعترف بمعاناتها مع هذا الأمر بعد الولادة.. هل تغلبت عليه؟

كشفت النجمة السعودية داليا مبارك عن معاناتها مع مشكلة طارئة ظهرت مع ولادة ابنتها الوحيدة “لي لي سمر”، وما زالت تحاول معالجتها حتى الآن.

فقد أكدت داليا مبارك أن وزنها قد زاد منذ ولادة ابنتها، وأنها لا تستطيع العودة لوزنها الطبيعي المعتاد برغم أنها أنقصت وزنها بالفعل بمساعدة زوجها الأمريكي الهيم، إلا أن وزنها قد زاد مجدداً ليصبح 50 كيلو بعد أن كانت 45 كيلو غراماً قبل الحمل.

وقالت النجمة السعودية في تصريحاتها لبرنامج Trending إن عليها الانتباه لوزنها لكنها لم تعد تكترث، مؤكدة أنها من المفترض أن تفقد المزيد من الوزن إلا أنها تفكر في الاحتفاظ بوزنها الحالي.

واعترفت داليا مبارك أن زوجها يحرص على ممارسة الرياضة بانتظام لدرجة أنه يركض بين الشارقة ودبي، وأنها لا تستطيع حتى الركض لميل واحد فقط، غير أنها أكدت أنه يعينها على رعاية ابنتهما كما يقوم بتنظيم وقته حتى يتمكن من الانتباه للصغيرة خلال انشغال والدتها بحفلاتها الموسيقية.