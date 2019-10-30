شاهد.. نيشان يحتفل باستقالة سعد الحريري

عبر الإعلامي نيشان عن سعادته بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، استجابة للشعب اللبناني الذي انطلق قبل أسبوعين في مظاهرات حاشدة.

فكتب نيشان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "الشُّعوب إنْ

قَالَتْ أَقَالَتْ.. الشَّعب يُقِيل"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه يشاركوه فرحته، ويعبرون عن فخرهم بالشعب اللبناني.يذكر أن الشعب اللبناني مستمر في مظاهراته منذ أسبوعين اعتراضًا على الأوضاع في بلادهم، كما احتشد آلاف اللبنانيين قبل أيام لإقامة سلسلة بشرية امتدت من شمال لبنان إلى جنوبها، في إطار المظاهرات التي قاموا بها أخيرًا، حيث بدأ المواطنون في الانتشار بطول الطريق ممسكين بأيدي بعضهم البعض، ويسعون إلى أن تغطي السلسلة مسافة تمتد إلى 170 كم من صور جنوبًا إلى طرابلس شمالًا.