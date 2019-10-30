بالفيديو.. تفاصيل الدورة الـ12 من بانوراما الفيلم الأوروبي

قالت المخرجة ماريان خوري، رئيس بانوراما الفيلم الأوروبي، إن الدورة الحالية من المهرجان مميزة جدا عن الدورات السابقة، حيث أصبحت بانوراما الفيلم الأوروبي منفتحة على العالم.

وأضافت "خوري" خلال تقرير ببرنامج "صباح الورد"

المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن بانوراما الفيلم الأوروبي لم تصبح أوروبية فقط، بل أصبحت تضم بلدانا أخرى فهناك فيلم البحث عن الأشجار الذي حاز جائزة افضل فيلم وثائقي.

أوضحت أن المهرجان يضم حوالي 79 فيلما، ويبدأوا العمل بالمهرجان من شهر نوفمبر واللجنة مكونة من 6 حكام، ويكون هناك عروض في القاهرة و16 عرضا في محافظات خارج القاهرة لإتاحة الفرصة للمشاهد لرؤية الفيلم الأوروبي.

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