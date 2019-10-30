موقع المعاصر والتجريبي يتخطى حاجز الـ5 ملايين زائر

في سابقة لم تحدث من قبل لأى موقع مسرحي عربي ، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي أن عدد زوار موقعها الالكتروني تخطى ٥ مليون و ستمائة و ست و ستون ألف زائر .. و هو رقم غير مسبوق للمواقع المسرحية التى

لم يتعد اقدمها حاجز الخمسين ألف زائر . من المعروف ان الموقع لا يقتصر علي أخبار المهرجان بل هو موقع شامل يستطيع القارئ منه متابعة احدث اخبار المسرح المصرى و العربي و الاجنبي الي جانب اخبار اهم المهرجانات العربية و هناك ايضا مساحة مخصصة للدراسات المسرحية و المقالات النقدية . و قد صرح الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان ان هناك تطويرا جديدا في خدمات الموقع سوف يعلن عنه قريبا . جدير بالذكر ان الموقع صممه و يديره محمد فاضل و يرأس تحريره احمد زيدان و يشرف عليه منسق عام المهرجان المخرج عصام السيد.