إقبال جماهيري كبير على فيلم "عندي صورة" بسينما زاوية

شهدت قاعة سينما كريم بوسط البلد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على العرض الأول للفيلم التسجيلي "عندي صورة"، والذي عرض اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، وانعقدت ندوة عقب العرض بحضور صناع الفيلم.
حرص عددٌ من الفنانين والنقاد علىحضور عرض الفيلم ومن بينهم المخرج يسري نصرالله، المخرج أحمد عبدالله محمود، الفنان على قاسم، الفنانة لطيفة فهمي، الناقد والسيناريست وليد سيف، الناقد رامي عبدالرازق وغيرهم من الفنانين والنقاد.
يذكر أن الفيلم يدور حول مطاوع عويس الكومبارس الذي شارك في ألف فيلم منذ بداية مشواره الفني منذعام 1940 وحتى آخر مشاركاته الفنية في عام 2015، ليبدأ رحلة مع تاريخ السينما وذكريات مطاوع عويس في الأفلام التى شارك فيها كذلك يلقي الضوء على قضية المهمشين في السينما المصرية.
حصَل الفيلم على الجائزة الذهبية لأحسن فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة والمهرجان القومي للسينما.
والذي عرض اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، وانعقدت ندوة عقب العرض بحضور صناع الفيلم.
حرص عددٌ من الفنانين والنقاد علىحضور عرض الفيلم ومن بينهم المخرج يسري نصرالله، المخرج أحمد عبدالله محمود، الفنان على قاسم، الفنانة لطيفة فهمي، الناقد والسيناريست وليد سيف، الناقد رامي عبدالرازق وغيرهم من الفنانين والنقاد.
يذكر أن الفيلم يدور حول مطاوع عويس الكومبارس الذي شارك في ألف فيلم منذ بداية مشواره الفني منذعام 1940 وحتى آخر مشاركاته الفنية في عام 2015، ليبدأ رحلة مع تاريخ السينما وذكريات مطاوع عويس في الأفلام التى شارك فيها كذلك يلقي الضوء على قضية المهمشين في السينما المصرية.
حصل الفيلم على الجائزة الذهبية لأحسن فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة والمهرجان القومي للسينما.
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