تراند اليوم : رفقاء الدرب .. شريف منير يستعيد ذكرياته بصورة مع صحاب العمر

يبدو أن الفنان شريف منير، يحن هذه الأيام كثيرًا إلى استعادة الذكريات، فبعد أن نشر خلال الفترة الماضية عدة صور جمعته بأسرته، شارك متابعيه من جديد بصورة قديمة جمعته بعدد من زملائه الفنانين.

نشر منير، الصورة التي ظهر فيها بصحبة الفنانين محمد هنيدي، علاء ولي الدين، علاء مرسي، أشرف عبد الباقي، ياسمين عبد العزيز، حنان شوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram.

وعلق على الصورة التي نشرها كاتبًا: “أيام الفن والإبداع والسعادة”.

يشار إلى أن شريف منير، يقدم برنامج “أنا وبنتي” بصحبة ابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

يعرض البرنامج على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء.