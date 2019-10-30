تراند اليوم : أصالة بتصبح علي جمهورها من دبي : صباح الفل

تتواصل الفنانة أصالة نصري، مع الجمهور وتشاركهم يومياتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت نصري، متابعيها بصورة جديدة جمعتها بأسرتها في العطلة التي تقضيها حاليًا في دبي، وعلقت كاتبة: “صباح الفل”.

كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، واختارت ‏أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.‏

يذكر أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان لما ‏تقول ‏يا عوم”، وهي الأغنية ‏الدعائية الخاصة بفيلم “ولاد رزق 2‏‎”.‎

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أغنية “لما تقول يا عوم”، من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي‎.