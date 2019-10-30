مريهان حسين تثير الجدل برقصها بملابس ضيقة وقصيرة في يوم ميلادها… شاهدوها

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تسجيله للفنانة المصرية مريهان حسين على هامش احتفالها بيوم ميلادها.

وظهرت فيه وهي تدخل من أحد الأبواب وتبدأ الرقص مرتدية تنورة ضيقة وقصيرة وعرضها هذا للكثير من الانتقادات.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 75 ألف مشاهدة.