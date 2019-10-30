خامنئي يصف المظاهرات في العراق ولبنان بـ “أعمال الشّغب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - وصف المرشد الاعلى للثورة في ​ايران​ السيد علي خامنئي ما يجري في عدد من الدول العربية وخاصة العراق ولبنان بأنها اعمال شغب.

وقال خامنئي أن “أكبر ضربة يُمكن أن يوجّهها الأعداء إلى أيّ بلد هي أن يسلبوه ​الأمن​، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة”.

اضاف خامنئي قائلا “أوصي الحريصين على ​العراق​ و​لبنان​ أن يعالجوا أعمال الشّغب وانعدام الأمن الذي تسبّبه في بلادهم ​أميركا​ والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربيّة بأموال بعض الدول الرجعيّة”.

وتابع في بيان قائلا “للنّاس مطالب أيضاً وهي محقّة، لكن عليهم أن يعلموا أنّ مطالبهم إنّما تتحقّق حصراً ضمن الأطر والهيكليّات القانونيّة لبلدهم. متى ما انهارت الهيكليّة القانونيّة يستحيل القيام بأيّ عمل. لقد خطّطوا أيضاً لبلدنا العزيز ولحسن الحظّ حضر النّاس في الساحات في الوقت المناسب وأحبطوها.”