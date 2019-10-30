كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - سخر النجم الكويتي عبدالله بهمن ومواطنه الفنان حسين المهدي، من زميلتيهما النجمتين بثينة الرئيسي وشيماء علي من خلال فيديو تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وظهر النجمان في الفيديو وهما يقلّدان النجمتين عند ترويجهما لأحد العطور، والذي وصفوه بأنّه قادر على إعادة من يشمه إلى الماضي وأيام الدراسة، وهو ما اعتبره المهدي وبهمن نوعًا من أنواع المبالغة، حيث أعادا كلامها مع التعليق: “بثينة، شيماء شنو السالفة”.
وفي الوقت الذي أثار الفيديو حالة من السّخرية بين الجمهور، اعتبر البعض أنّ النجمين قد يكونان روّجا للعطر هما أيضًا بطريقتهما، خاصّة أنّهما ظهرا وهما يحملانه ويذكران اسمه بشكل مباشر، ممّا أثار تكهّنات حول تعمّدهما القيام بهذا الأمر كنوع من الترويج، مقابل أجر ماديّ.
يُشار إلى أنّه اتّجه الكثير من النجوم والفاشنيستات للترويج عن منتجات مقابل أجر ماديّ، وأصبحت عادة مُتّبعة بشكل مستمرّ، وتتسبّب بإزعاج الكثير من متابعيهم، والذين يرون أنّ حساباتهم تحوّلت إلى أماكن للترويج فقط، في الوقت الذي تابعهم الجمهور لمعرفة تفاصيل حياتهم والحديث معهم، لا من أجل مشاهدة إعلانات قد تكون مُبالغًا بها في بعض تفاصيلها.
بالإضافة لترويج بعض هؤلاء لمنتجات قد تكون غير صحية ومؤذية، وهو ما حدث سابقًا مع إحدى المشهورات التي روجت لدواء خاصّ بالتّخسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بثينة الرئيس وشيماء علي تتعرّضان للسّخرية من قبل هذين النجمين.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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