مروان خوري يستعد لشهر زاخر بالحفلات

أيام قليلة تفصل الجمهور المصري عن لقاء نجمهم اللبناني المحبوب وصاحب الجماهيرية الكبيرة في مصر ولبنان والعالم العربي ككل، الفنان الشامل مروان خوري الذي يستعد لإحياء مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28 على خشبة المسرح الكبير دار الاوبرا المصري وذلك يوم الأحد المقبل في الثالث من تشرين الثاني.

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هذا الحفل أعلن عنه “خوري” في منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، الأمر الذي جعل الجمهور المصري يتشوق لحلول الموعد كي يلتقي به ويستمتع بأجمل الأغنيات الرومانسية والحماسية، التي سيؤديها خوري بصوته الرائع واحساسه المرهف ليسحر الحاضرين ضمن أجواء مميزة.

المنشور لاقى العديد من التعليقات، منها ما أظهر حماسة المصريين وإسراعهم لحجز بطاقاتهم، في حين عمّ الحزن عدد من المتابعين غير الموجودين في مصر والذين لن يتمكنوا من حضور الحفل والاستمتاع بأحلى الأوقات.

يذكر أنه وبعد إحيائه الحفل في مصر، من المتوقع أن يتوجه الفنان مروان خوري إلى الكويت ليقدم على خشبة قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية حفلاً غنائياً يومي الخميس 7 والجمعة 8 نوفمبر القادم. ثم الى عمان لإحياء حفلة فنية على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمدينة مسقط العمانية، منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.