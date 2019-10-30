بالصورة- ريكي مارتن وزوجه يرزقان بمولود جديد

بعد ان كشف في حفل العشاء السنوي لحملة حقوق الإنسان في العاصمة الأميركية واشنطن، عن انتظاره لمولود جديد من زوجه الرسام السوري- السويدي جوان يوسف، نشر النجم البورتوريكي ريكي مارتن صورة تجمعه مع زوجه وهو يحتضن طفله الجديد Renn من أم بديلة.

وكان “مارتن” و “يوسف” قد رُزقا منذ عشرة اشهر بموولدة جديدة اطلقا عليها اسم “لوسيا” بمساعدة أم بديلة أيضاً.

نذكر أن “مارتن” اصبح في عام 2008 والداً لطفلين بمساعدة أم بديلة. في مقابلة خاصة مع مجلة ¡Hola! قال المغني أنه قرر إنجاب أطفاله بمساعدة أم بديلة عوضاً عن التبني، لأن التبني عملية مجهدة ومعقدة.

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في عام 2010 أعلن المغني ريكي مارتن عن مثليته الجنسيه وصرح بأنه فخور بكونه مثلياً. لقد أتى هذا بعد سنوات طويلة من الصمت عن الموضوع بناءً على نصيحة مستشاره الشخصي خوفاً من فقدانه معجباته الإناث.

في نيسان 2016 أعلن مارتن خطوبته ثم زواجه من جوان يوسف، فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمنية.