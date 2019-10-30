تامر حسني يتخلى عن أسيل عمران بفيلمه الجديد.. ويتفاوض مع حبيبته السابقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ النجم المصري تامر حسني، سيخالف التوقعات ويغض الطرف عن اختيار الفنانة السعودية أسيل عمران، لتشاركه بطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، على الرغم وعده السابق لها بأن يشاركها تجربة فنيةً جديدة وتحديداً بعد نجاح تجربتهما الأولى بفيديو كليب "ناسيني ليه".

فالمعلومات شبه المؤكدة تتحدث عن اختيار حسني لمواطنته النجمة مي عز الدين لبطولة الفيلم، وأنّه بدأ بالفعل المفاوضات معها، وهما اللذان تعاونا سابقا في بطولة الجزء الثالث من فيلم "عمر وسلمى"، حيث ظهرت مي بدور سلمى حبيبته.

وتفيد المعلومات أيضاً بأنَّ حسني، كان عرض بطولة الفيلم الذي سينتجه وليد منصور، وسيبدأ تصويره قريباً على مواطنته النجمة منى زكي لكنها اعتذرت بسبب انشغالها بتصوير فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا.

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وبالعودة إلى أسيل عمران، فقد تردد سابقاً أنَّ تامر يعكف على كتابة قصة فيلم يجمعه بها بعد نجاحهما في كليب "ناسيني ليه"، وأكدت أسيل وقتها أنَّ حسني اشترط عليها الإقامة في القاهرة لمدة شهر على الأقل حتى تتقن اللهجة العامية المصرية قبل تصوير الفيلم.

بعد ذلك، توقف الحديث عن العمل المنتظر بسبب شائعاتٍ تحدثت عن وجود علاقةٍ رومانسية بين عمران وتامر، حيث تلقت زوجة تامر، بسمة بوسيل، تحذيرات من متابعيها في إنستغرام حول تطور علاقة زوجها والفنانة الخليجية، إلا أنَّ بسمة أكدت أنَّ أسيل أصبحت صديقتها المقربة وما يجمعها بتامر علاقة عملٍ فقط.

وردت بسمة بوسيل، على إحدى المعلقات التي حذرت من علاقة تامر وأسيل بالقول: "حبيبتي حرام تحكمي على حد وانتي ما تعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة وهي وتامر صحاب، وبقيت صاحبتي أنا كمان لما تعرفنا وإحنا أصلا بنفهم أوي في الناس وتامر عمرو ما بيشتغل ولا بقرب لبيتو ناس وحشة، فعشان كده ميصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كده".