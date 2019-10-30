لقاء بوراك أوزجيفيت والشّيف بوراك.. وصورتهما تُحدث ضجّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل النجوم الأتراك كلّ على طريقتهم بمناسبة عيد الجمهورية الـ 96 الذي صادف الثلاثاء 29 أكتوبر، حيث أقيمت مراسم الاحتفال بالمجمع الرئاسي في أنقرة بحضور الوفود الرسمية والدبلوماسية، لكنّ أكثر ما كان طاغيًا هو مشاركة المشاهير، ولعلّ أبرزهم النجم التركي بوراك أوزجيفيت، والممثل بولنت إينال، والشيف بوراك، والمنتج محمد بوزداغ، وغيرهم.

ولكنّ الصّورة التي حظيتْ بتفاعل واسع كانت لبوراك أوزجيفيت والشيف بوراك، خاصّة وأنّ الثنائي يحظيان بنسبة متابعة جماهيرية عالية جدًا، كما لم يسلما من التعليقات الطريفة من المتابعين، بينها أنّه كان على الشيف أنْ يقوم بتحضير وجبة طعام مميزة للحضور احتفالاً بالمناسبة على طريقته وأسلوبه الخاصّ.

فيما اتّجه آخرون للحديث عن صورة الثنائيّ، بأنّه من ذهب إلى الآخر للتصوير معه، الفنان بوراك من ذهب للشيف أم العكس؟، لتكون أغلب التعليقات أنّ الأخير يبدو أنّه من طلب التصوير مع أوزجيفيت، لكنّ محبي الشيف أيضًا لم يقفوا صامتين، وردّوا بأنّ رؤساء وشخصيات مهمّة التقطت الصّور مع معدّ الأطعمة اللذيذة، لذا لن يبحث الشيف عن صورة مع الفنان.

ومن لم يحتفل من المشاهير في المجمع الرئاسي، فقد احتفل عبر حساباته الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ بنشر الصّور والتعليقات، وأظرف هذه الصّور كانت صورة الثنائيّ أنيل ألتان وبيلين أكيل، اللذين نشرا صورة لهما مع توأمهما ألين ولينا، اللتين توشحتا بالأعلام التركية.

وفي الشّأن الفنيّ، فإنّ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت ينشغل حاليًا في تصوير المسلسل التاريخيّ "عثمان الغازي"، والذي يعتبر تكملة للمسلسل التاريخيّ الأسطوريّ "قيامة أرطغرل" والذي امتدّ نجاحه على مدى خمسة مواسم متتالية.

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وحقّق الفيديو الترويجي لمسلسل "عثمان الغازي" المرتقب عرضه خلال أسابيع قليلة، ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من بثّه.

كما يعود الفنان تولغا ساريتاش بطل مسلسل "العهد" والمعروف في الوطن العربي بشخصية "علي" في المسلسل التركي الشهير "بنات الشمس" والذي حقّق نجاحًا فور عرضه مسلسلاً مدبلجًا في العالم العربي عبَر المحطات الفضائية، وتعاقد على بطولة المسلسل الجديد "فرحات وشيرين" بمشاركة النجمة التركية "جانسو ديري" المعروفة في الوطن العربي باسم "سيلا" من مسلسلها الأشهر عالميًا "سيلا" وعودتها تلك بعد غياب سنوات عن الدراما منذ آخر أعمالها "أمي" الذي قدّمته عام 2017.

ويبدو أنّ سيناريو مسلسل "فرحات وشيرين" قوي للغاية ما جعل نجمة كبيرة في حجم جانسو ديري توافق على المشاركة فيه أيضًا، بعد أنْ اعتذرت عن أكثر من عمل في الفترة الأخيرة كان آخرها مسلسل "اصطدام" من بطولة كيفانش تاتليتوغ.