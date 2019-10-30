"جوري" يفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

فاز الفيلم السوري القصير "جوري" للمخرج يزن نجدت أنزور على الجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية.



وتسلم الجائزة نيابة عن المخرج السوري الفنان المغربي هشام بهلول، وعبر يزن نجدة أنزور عن سروره بفوز ''جوري'' بجائزة الكبرى للأفلام الروائية القصيرة بمهرجان كبير كمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي من بين 20 فيلم وتحت رئاسة لجنة تحكيم مميزة تضم المخرج السوداني المصري الكبير سعيد حامد إلى جانب كل من الممثلة المغربية جليلة التلمسي والإعلامي السوري حسام الدين نصر.



وصرح المخرج السوري "أود بالبداية أن أتشكر إدارة مهرجان الدار البيضاء على جهدهم لدعم السينما العربية وهو جهد نبيل اسأل الله أن يكلل بالنجاح والاستمرار، إن حصول فيلم جوري على الجائزة الكبرى ضمن منافسة قوية من الأشقاء العرب هو نقطة تحول ودعم كبير لمسيرتي الفنية وقد سررت من الأصداء الإيجابية التي وصلتني من المهرجان واشكر الله أن رسالة الفيلم وصلت لقلوب الناس وكنت أتمنى لو أني حضرت المهرجان على أمل أن أزور المغرب الشقيق التي لها مني كل الحب والاحترام''



تدور أحداث فيلم “جوري” حول فتاة صغيرة تعرضت مدينتها لإبادة جماعية من قبل الجماعات المسلحة فلم يتبق غيرها في هذه المدينة لكي تواجه هذه الجماعات، وتتكيف الطفلة مع هذه الحياة والمكان وفي ذات الوقت تحاول التقاط روح المكان المدمر والذكريات التي بقيت.



أما جائزة أحسن إخراج عادت لفيلم "آخرعيطة" لرامي العلوي من الجزائر تسلمها بالنيابة مدير مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

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أما جائزة أحسن سيناريو فقد عادت لفيلم "الحبل السري" لمخرجه الليث حجو والكاتب رامي كوسا من سوريا ، تسلمها بالنيابة الناقد محمد عاطف.

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