تعرف على تفاصيل حفل المطرب تامر عاشور في السعودية

يحيي المطرب تامر عاشور حفلاً غنائيًا اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن فعالية "ليالي المحروسة"، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.



ويقدم "عاشور"، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام"، كما يقدم سليمان باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور، منها "يا سمرا، حكايتنا، كل ما في القلب، أسمي".



وكان الفنان تامر عاشور تعاقد مؤخرًا مع المنتجة سارة الطباخ لإنتاج ألبوماته الغنائية المقبلة، وإدارة أعماله، إذ إنه من المقرر أن يبدأ تسجيل أغاني ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة.



وتشهد المملكة العربية السعودية أضخم حدث ترفيهي في تاريخها، حيث يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم العالم.

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