شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون بدون مكياج في شوارع لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية إيما ستون ، تتجول فى شوارع لندن بدون مكياج ، وذلك خلال فترة إجازتها بعد انشغالها فى تصوير النسخة الجديدة من فيلم 101 Dalmatians.

من جانب آخر، تشارك إيما ستون في الجزء الثاني من فيلم The Croodsبمشاركة بيتر دينكلينج صاحب شخصية تيريون لانيستر الشهيرة فى مسلسل Game of thrones.

وتشارك إيما ستون فى الأداء الصوتى مع عدد من النجوم، منهم نيكولاس كيدج وليزلى مان وريان رينولدز وكلارك دوك وكاثرين كينر، والفيلم من تأليف وإخراج جول كراوفورد.

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فيلم The Croods هو مغامرة كوميدية فى عالم ما قبل التاريخ، حيث يتبع العائلة الأولى فى العالم، والتى تشرع فى رحلة لأول مرة فى حياتهم، بعد أن دُمر الكهف الذى يعيشون فيه ويحميهم من الخطر، ومع السفر عبر المناظر الطبيعية الخلابة، تكتشف عائلة كرودز عالماً جديداً لا يُصدق ويمتلئ بالكائنات الرائعة، مما يغير من نظرتهم للحياة إلى الأبد.