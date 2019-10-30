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إيما ستون بدون مكياج في شوارع لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية إيما ستون ، تتجول فى شوارع لندن بدون مكياج ، وذلك خلال فترة إجازتها بعد انشغالها فى تصوير النسخة الجديدة من فيلم 101 Dalmatians.

 

من جانب آخر، تشارك إيما ستون في الجزء الثاني من فيلم   The Croodsبمشاركة بيتر دينكلينج صاحب شخصية تيريون لانيستر الشهيرة فى مسلسل Game of thrones.

 

وتشارك إيما ستون فى الأداء الصوتى مع عدد من النجوم، منهم نيكولاس كيدج وليزلى مان وريان رينولدز وكلارك دوك وكاثرين كينر، والفيلم من تأليف وإخراج جول كراوفورد.

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فيلم The Croods هو مغامرة كوميدية فى عالم ما قبل التاريخ، حيث يتبع العائلة الأولى فى العالم، والتى تشرع فى رحلة لأول مرة فى حياتهم، بعد أن دُمر الكهف الذى يعيشون فيه ويحميهم من الخطر، ومع السفر عبر المناظر الطبيعية الخلابة، تكتشف عائلة كرودز عالماً جديداً لا يُصدق ويمتلئ بالكائنات الرائعة، مما يغير من نظرتهم للحياة إلى الأبد.

 

إيما ستون (1)
إيما ستون

إيما ستون (2)
إيما ستون

إيما ستون (3)
إيما ستون 

إيما ستون (4)
إيما ستون

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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