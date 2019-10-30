شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر أبطال فيلم "أشباح أوروبا" لـ هيفاء وهبى والفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى التصوير فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويشارك فى بطولته الفنانان أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل يوم 15 نوفمبر إلى دولة بلغاريا لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين وهما شقيقتان توأم.

ويصور فريق العمل 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب في أحداث الفيلم.

أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.