شاهد.. مشاجرة عنيفة وشد شعر بين فتيات في سلطنة عُمان

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدة فتيات في سلطنة عمان. وأظهر الفيديو عدد من الفتيات وهن يضربن بعضهن وسط تجمع كبير من المتفرجين، وقمن بشد الشعر وركل بعضهن. فيما لم يتم الكشف عن سبب المشاجرة، أو كيف انتهت وكذلك مصير الفتيات بحسب صحيفة “المرصد”.

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