كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - أعلنت الإعلامية الأردنية علا فارس عودتها إلى متابعة عملها في قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد غياب بسبب وفاة شقيقها ناصر تحسين الفارس في الرابع عشر من الشهر الحالي بعد صراع مع مرض عضال ألم به.
ونشرت علا صوراً لها من داخل الستوديو وهي تقدم النشرة الإخبارية وتحاور الضيوف وعلقت عليها :”عدنا والعود أحمد”.
وتجدر الإشارة إلى أن علا الفارس كانت أعلنت في لقاء تلفزيوني بث يوم الخميس 31 أيار 2019، انتقالها إلى شبكة الجزيرة القطرية، بعد قرابة العامين على رحيلها عن مجموعة MBC السعودية التي احتضنتها منذ دخولها مجال الإعلام عام 2004.
كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس تعود إلى الشاشة بعد ابتعادها بسبب وفاة شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.