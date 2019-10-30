الارشيف / فن ومشاهير

علا الفارس تعود إلى الشاشة بعد ابتعادها بسبب وفاة شقيقها

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - أعلنت ال​إعلام​ية الأردنية علا فارس عودتها إلى متابعة عملها في قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد غياب بسبب وفاة شقيقها ناصر تحسين الفارس في الرابع عشر من الشهر الحالي بعد صراع مع مرض عضال ألم به.

ونشرت علا صوراً لها من داخل الستوديو وهي تقدم النشرة الإخبارية وتحاور الضيوف وعلقت عليها :”عدنا والعود أحمد”.


وتجدر الإشارة إلى أن ​علا الفارس​ كانت أعلنت في لقاء تلفزيوني بث يوم الخميس 31 أيار 2019، انتقالها إلى شبكة الجزيرة القطرية، بعد قرابة العامين على رحيلها عن مجموعة MBC التي احتضنتها منذ دخولها مجال الإعلام عام 2004.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علا الفارس تعود إلى الشاشة بعد ابتعادها بسبب وفاة شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا