كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - تلقى ال​إعلام​ي ​عمرو أديب​ اتصالا طريفا من متصلة تدعى رانيا في حلقة الاثنين من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه.

وعبرت رانيا عن حبها لعمرو وقالت: “أنا بحاول أكلمك قول مثلا بقالي 15 سنة أو 16 سنة يعني طريق طويل جدا وأنا بحبك جدا جدا جدا وأنت من أكتر الإعلاميين اللي ممكن أكون بحبهم في حياتي، ومتابعاك من وأنا في أولى إعدادي وكنت في أوربت”.

وأضافت : “شفتك وأنت بشعر كستنائي بقُصة، أنا معنديش أي مشكلة بس كان نفسي أكلمك من زمان وأقولك إني بحبك جدا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. متصلة تغازل عمرو أديب : “أنا بحبك جدا جدا جدا و بحاول أكلمك بقالي 15 سنة أو 16 سنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.