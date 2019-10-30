شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "أبشرك يا سالم" للموسيقار اليمني أحمد فتحي والان مع التفاصيل

نشر الموسيقار اليمني، أحمد فتحي، عبر حسابه على موقع يوتيوب، مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "أبشرك يا سالم".

وقال الموسيقار، أحمد فتحي، في وقت سابق: الحمد لله انتهينا من تصوير كليب أبشرك يا سالم، و بذلنا أقصى ما يمكن من الجهد و العمل المتواصل لتنفيذ الفكرة المجنونة التي وصلنا إليها أنا و المخرج و المنتج، و نفذها فريق العمل باحترافية عالية.

وكان فتحي قد ظهر في جلسة عمل مع مدير التصوير محمد فاروق و الممثل خالد الأشعري، و المنتج إبراهيم السيد، لدراسة عمل فيديو كليب لأغنية "أبشرك يا سالم".