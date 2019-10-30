شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وفاة الفنان عبدالكريم توفيق في عدن والان مع التفاصيل

فارق الفنان الكبير عبدالكريم توفيق الحياة، اليوم، في مستشفى الجمهورية النموذجي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن . وقالت مصادر طبية، أن الفنان توفيق عبدالكريم فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المسشفى . Advertisements للفنان توفيق عبدالكريم إسهامات كبيرة في خدمة الأغنية والتراث والثقافة في بلادنا، خلال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء والإنجازات، من خلال أغانيه وألحانه الجميلة التي ستبقى خالدة في وجدان الناس لأجيال طويلة . تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

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