بعد إعلان إعتزاله.. محمد عباس يفاجئ الجمهور ببرومو ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أيام على إعلان إعتزاله الفن، فاجأ الفنان المصري ومشترك برنامج “​ستار أكاديمي​” بموسمه الحادي عشر ​محمد عباس​ الجمهور بطرح برومو ألبومه الجديد “شايفه أحلى”.

ونشر عباس عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو البرومو وعلّق بالقول: “بررمو ألبوم “شايفه أحلى” الجزء الثاني قريباً”.

وكان عباس قد أعلن اعتزاله الغناء منذ أيام وأشار إلى أن الفنانين الناجحين في مصر يقدمون أعمالًا لا قيمة لها والجمهور يصفق لهم وحدهم، وأن الذوق العام في مصر أصبح صعبًا، مما دفعه إلى أن يعود لعمله الأساسي في هندسة الديكور.

الجدير ذكره أن محمد عباس أصدر مؤخرًا اغنية “حد حنين” من كلمات سلمى رشيد وألحان أحمد راجح.